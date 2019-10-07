Як лимон допомагає швидко схуднути

Науковці розповіли, як лимони допомагають покращити форму тим, хто хоче позбутись зайвих кілограмів. І для цього не потрібно весь час їсти лимони!

Учені дійшли до висновку, що різноманітні запахи здатні впливати на сприйняття власного тіла. Виявилось, що запах, приміром, аромат ванілі дозволяє розслабитись та не турбуватись про зайву вагу. А от лимон допомагає досягнути кращої форми.

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Дослідження показали, що запах лимонів змушував користувачів вважати себе стрункішими, а ваніль – навпаки давала відчуття більших форм, аніж насправді. Таким чином запахи здатні змінювати сприйняття себе та мотивувати і впливати на процес схуднення чи набору ваги.

Науковці розповіли, що такі перспективи допомагають ся боротись за здоров'я тих людей, які страждають від дисморфофобії (неправильного сприйняття власного тіла).

Лимони допомагають краще сприймати власне тіло

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