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Від цього виду чаю слід відмовитися негайно

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Відмовтесь від чаю в пакетиках - фото 1
Відмовтесь від чаю в пакетиках

Науковці наполегливо рекомендують перестати пити саме цей вид чаю. Виявляється, він може загрожувати не лише екології, а й вашому здоров'ю. Тож, якщо ви не можете прожити ані дня без цього напою – задумайтесь!

Експерти переконані, що пакетований чай небезпечний не лише для екології, а для людей, які його п'ють.

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До такого висновку прийшли канадські представники науки після тестування пакетованої чайної продукції. Проблема в тому, що деякі виробники чаю використовують для створення пакетиків штучні матеріали на основі полімерів.

Фахівці взяли 4 різновиди чаю в пакетиках, витягли заварку, а потім помістили їх у воду з температурою 95⁰С. Далі рідину вивчали під мікроскопом.

Виявилося, що протягом п'яти хвилин у воду виділяється близько 11,6 млрд мікропластикових частинок, а також близько 3,1 млрд нанопластикових елементів. Виявлена ​​ступінь забруднення перевищує показники, виявлені в інших харчових продуктах.

Чай у пакетиках негативно впливає на здоров'я - фото 358579
Чай у пакетиках негативно впливає на здоров'я

Далі експерти з'ясували, як полімерні частинки впливають на живі організми. Піддослідними об'єктами були дафнії. Вони хоч і виживали в оточенні пластика, проте мали відхилення в поведінці та здоров'ї.

Наразі у вчених немає повноцінної бази інформації щодо негативного впливу пластику на людей. Подальші дослідження в цьому напрямку вчені планують продовжувати.

Тож, якщо ви досі віддаєте перевагу пакетованому чаю, – відмовтесь від цієї негативної звички, поки вона не завдала серйозної шкоди вашому здоров'ю.

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Джерело: Menslife
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