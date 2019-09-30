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Розкрита головна підступність пральних машин

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Пралка - фото 1
Пралка / networx

Дослідники з Німеччини і Великобританії прийшли до висновку, що прання в економічному режимі, передбаченому в більшості сучасних пральних машин, може становити серйозну небезпеку для нашого здоров'я.

Так, вчені стверджують, що технічні параметри машин і характер фізичного впливу на речі недостатній для того, щоб в тканини знищувалися потенційно небезпечні мікроорганізми, до того ж стійкі до дії антибіотиків.

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Було виявлено, що в контейнерах для прального порошку, а також на гумових ущільнюваних стрічках зсередини барабана пральної машинки накопичується велика кількість бактерій, близьких за своєю природою до збудників пневмонії. Дослідники пояснили, що виявлені мікроорганізми також здатні вражати кишечник, сприяючи розвитку коліту, і викликати шлункові захворювання.

У теорії, звичайно, всі каналізаційні стоки перед тим, як бути випущеними в водосховища, мають проходити через багаторівневі системи очищення. Однак, як показало дослідження, навіть ці системи не можуть повністю видалити з води ті самі забруднюючі речовини, які і викликають зниження лібідо і фертильності, родові дефекти і низький рівень IQ у новонароджених.

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Пральні машини

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Джерело: networx
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