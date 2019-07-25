Як легко скинути 5 кг за місяць

Якщо хочете схуднути, ваше харчування має бути збалансованим і забезпечувати організм енергією. Просто слід обмежити вживання жиру, вуглеводів і білків, але не позбуватися від них.

Скинути 5 кілограмів за місяць допоможе клітковина. Харчові волокна при попаданні в організм створюють відчуття наповненості шлунка. Через це зникає бажання їсти і людина задовольняється меншою кількістю калорій.

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Фрукти, овочі та горіхи багаті клітковиною. Вони сприяють схудненню. За словами дієтологів, для зганяння жиру чоловікам в середньому треба вживати не більше 2000, а жінкам 1500 калорій на день. Варто запам'ятати, вуглеводи не призводять до ожиріння, як думають люди. Зайва вага набирається в єдиному випадку, коли енергії витрачається менше, ніж виходить з їжею.

Організм людини влаштований таким чином, що йому життєво необхідні різні поживні речовини, вітаміни і мікроелементи. Вони є у фруктах, овочах, горісі, м'ясі, кашах та інше. Відмова від таких продуктів може викликати великі проблеми. Наприклад, нестача вуглеводів викликає постійний головний біль. З'являється безпричинна втома, перепади настрою і збій травлення. Дефіцит вуглеводів загрожує зміною гормонального фону. Тому худнути розумніше на фруктах, овочах і горіхах.

Худніть правильно

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