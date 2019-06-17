Названо головний секрет схуднення без зусиль

Науковці з Великобританії назвали один із ключових факторів втрати зайвої ваги, про який варто знати всім. Ця річ необхідна не лише тим, хто бажає схуднути без надмірних зусиль.

Британські науковці провели експеримент, який довів, що найефективніше схуднути можна лише за умови, що ви повноцінно спите по 7-8 годин щодня.

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Це підтвердив експеримент за участю добровольців, яких розділили на дві команди. Всі піддослідні перейшли на однакову дієту, але мали різні режими відпочинку та роботи. Перша команда сама обирала тривалість сну, а от друга мала чіткий режим. Виявилось, що мала кількість часу на нічний відпочинок впливала на швидкість втрати ваги.

Важлива умова для схуднення

А все тому, що організм потребує відновлення, особливо після тривалої активності. Якщо ж часу для сну бракує, то в організмі починає знижуватись рівень цукру, а це призводить до переїдання та споживання значно більшої кількості калорій, аніж необхідно.

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