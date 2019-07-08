Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Цей популярний в Україні овоч допомагає схуднути без зусиль
-
- 55
Науковці розповіли, який овоч дозволяє зміцнити здоров'я, покращити самопочуття, а також позбутись зайвих кілограмів. Ви здивуєтесь, але цей смаколик доволі популярний серед українців.
Намагання позбутись зайвої ваги часто викликає думки про суворі дієти, однак мало хто замислюється над тим, щоб навести лад у своєму раціоні та додати до нього важливі продукти. Одним із найкорисніших овочів для схуднення вважається звичайний буряк. Про ці властивості ключового інгредієнта борщу чимало людей і не здогадується.
І ще: Простий рецепт картоплі фрі без краплі жиру
- Дає відчуття ситості. Буряк містить вдосталь клітковини, тому дозволяє надовго втамувати голод, що зменшує ризики переїдання.
- Позбавляє зайвого жиру. Буряк багатий на магній, який посилює вироблення гормонів, що відповідають за м'язову масу та спалення жирових відкладень.
- Покращує травлення. Доволі часто зайва вага виникає саме через проблеми з травленням, а от буряк допомагає нормалізувати роботу травної системи.
- Детоксикація. Буряк допомагає виводити токсини з організму, знижуючи ризики запалень та збільшення ваги.
- Низька калорійність. Один середній буряк має всього 35 калорій, однак дарує відчуття ситості надовго.
Читайте також: Універсальні продукти для стрункої фігури і здорової шкіри
Джерело: newsyou.info
Читай максимум цікавих новин у Viber
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Загрузка...
Новини
-
17:20Плаский живіт до відпустки: що можна їсти
-
17:13Встигніть відвідати: 5 туристичних напрямків, які можуть зникнути
-
16:5218 кілометрів пробігу: на продаж виставили перший Ford GT
-
16:32Мерайя Кері відкрила пляшку за допомогою голосу (відеофакт)
-
16:17Глава Huawei назвав Apple зразком для наслідування
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
16:15Варення з персиків: 7 смачних рецептів персикового джему з фото
-
15:57Настя Каменських показала ефектний образ у стилі 80-х
-
15:30ТЕСТ: Вгадай вік популярних зірок кіно!
-
15:15Ці три знаки Зодіаку мають неймовірну інтуїцію
-
14:51Міс всесвіт 2012 похизувалась звабливою фігурою
-
14:31Lenovo презентувала комп'ютерну мишку з функцією перекладу
-
14:15Цей популярний в Україні овоч допомагає схуднути без зусиль
-
13:52Нова оптична ілюзія з хлопцем, який левітує: фотофакт
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:40Безкоштовний день на Atlas Weekend 2019: виконавці і розклад 9 липня
-
13:25Володимир Зеленський прокоментував телеміст з Росією і звернувся до Путіна: відео
-
13:15Земля особлива: ефектні фото нашої планети від NASA
-
12:56Співачка Мерая Кері відкрила пляшку за допомогою голосу: відео
-
12:46Рятувальники оголосили попередження щодо погоди
-
12:28Легендарний серіал Беверлі-Хіллз повертається: з'явилися кадри зі зйомок
-
12:14Сексуальна блогерка показала форми у прозорому купальнику (18+)
-
11:57Олена Зеленська красується в Торонто у новому елегантному образі: з'явилися фото
-
11:41Голос Діти 5: які зірки виступили у суперфіналі
-
11:25Напівгола українська співачка розбурхала мережу зухвалим фото
-
15:30ТЕСТ: Вгадай вік популярних зірок кіно!
-
13:25Володимир Зеленський прокоментував телеміст з Росією і звернувся до Путіна: відео
-
11:09День сім'ї 2019: картинки і листівки для привітання з Днем родини
-
09:00Олександр Зазарашвілі – переможець шоу Голос Діти 5: біографія і відео виступів
-
07:55Простий рецепт картоплі фрі без краплі жиру
- 07 липня
-
21:55Учені знайшли зв'язок між залежністю від смартфона і кількістю сексуальних партнерів
-
19:20Дівчина тижня: сексуальна українська модель Катерина Слабунова, яка любить голі фото (18+)
-
16:21Люди в чорному: як змінилися улюблені герої фільму
-
13:44Як виглядав 2015 рік у фільмі Назад у майбутнє 2
-
12:21Нові хіти липня: плейлист найкращих пісень тижня
-
10:00Аліменти на дитину 2019: нові розміри, штрафи та оподаткування в Україні
-
08:52Ці продукти не можна їсти на сніданок
- 06 липня
-
21:24Тіна Кароль дозволила собі те, на що раніше не наважувалась: огляд зіркових Instagram
-
19:22Скільки годин на тиждень потрібно працювати, щоб отримувати кайф від життя
-
15:34Нові рок пісні тижня: плейлист альтернативної музики липня
-
13:25З Днем поцілунків: привітання і прикольні картинки у свято
-
12:15Як вивести жирні плями з одягу: 10 дієвих способів
-
08:17Погода в Україні 6 липня: місцями на заході і сході пройдуть дощі
- 05 липня
-
22:2310 найкращих місць для заняття сексом влітку
-
20:315 вагомих причин НЕ купувати смартфон з AMOLED-екраном
-
20:31Пляжі Києва: найкращі водойми і відкриті басейни, де можна купатися влітку
-
17:00ТЕСТ: Чи знаєш ти столиці світу краще за українських політиків?
-
14:00Вроцлав – місто дахів та мостів: як впіймати гнома та полюбити Польщу за 5 днів
-
11:00Пози для літньої фотосесії: ТОП ідей для зйомки на природі чи на морі
-
07:16Погода в Україні 5 липня: на заході очікуються короткочасні зливи
Радіо Максимум › Новини › Лайфстайл ›