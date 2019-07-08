Цей популярний в Україні овоч допомагає схуднути без зусиль

Науковці розповіли, який овоч дозволяє зміцнити здоров'я, покращити самопочуття, а також позбутись зайвих кілограмів. Ви здивуєтесь, але цей смаколик доволі популярний серед українців.

Намагання позбутись зайвої ваги часто викликає думки про суворі дієти, однак мало хто замислюється над тим, щоб навести лад у своєму раціоні та додати до нього важливі продукти. Одним із найкорисніших овочів для схуднення вважається звичайний буряк. Про ці властивості ключового інгредієнта борщу чимало людей і не здогадується.

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Дає відчуття ситості. Буряк містить вдосталь клітковини, тому дозволяє надовго втамувати голод, що зменшує ризики переїдання.

Буряк містить вдосталь клітковини, тому дозволяє надовго втамувати голод, що зменшує ризики переїдання. Позбавляє зайвого жиру. Буряк багатий на магній, який посилює вироблення гормонів, що відповідають за м'язову масу та спалення жирових відкладень.

Покращує травлення. Доволі часто зайва вага виникає саме через проблеми з травленням, а от буряк допомагає нормалізувати роботу травної системи.

Доволі часто зайва вага виникає саме через проблеми з травленням, а от буряк допомагає нормалізувати роботу травної системи. Детоксикація . Буряк допомагає виводити токсини з організму, знижуючи ризики запалень та збільшення ваги.

. Буряк допомагає виводити токсини з організму, знижуючи ризики запалень та збільшення ваги. Низька калорійність. Один середній буряк має всього 35 калорій, однак дарує відчуття ситості надовго.

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