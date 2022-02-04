Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Нацвідбір на Євробачення

Як легко, швидко та бюджетно прибрати неприємний запах із взуття

  • 98
Як легко, швидко та бюджетно прибрати неприємний запах із взуття - фото 1

Неприємний запах з'являється у будь-якому взутті і у будь-яку пору року, якщо його носити тривалий час. У мережі розповіли про найпростіший та найбюджетніший метод боротьби з цією проблемою.

Австралійська тіктокерка Кароліна МакКолі показала у TikTok простий спосіб, який допоможе усунути неприємний запах із взуття. Для цього вам знадобляться лише старі капронові шкарпетки і трохи звичайної харчової соди.

І ще: Як позбутися вологи на запотілих вікнах: кілька дієвих порад

Так, візьміть 2 капронові шкарпетки, які уже не використовуються і насипте у кожну харчову соду. Потім зав'яжіть шкарпетки і помістіть їх всередину взуття. Дівчина запевняє, що за кілька годин неприємний запах зникне.

Хоч спосіб і не новий, але про нього знають далеко не всі. Тож ролик блогерки з таким лайфхаком у мить став вірусним у мережі.

@carolina.mccauley How to deodorise your shoes #cleaningtips #homehacks #hacks #homehackswithcarolina ♬ Frozen sickmix - Sickickmusic

Читайте також: Корисні лайфхаки, як використовувати оцет та соду у побуті

пропозиції партнерів
Новини