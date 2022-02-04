Як легко, швидко та бюджетно прибрати неприємний запах із взуття

Неприємний запах з'являється у будь-якому взутті і у будь-яку пору року, якщо його носити тривалий час. У мережі розповіли про найпростіший та найбюджетніший метод боротьби з цією проблемою.

Австралійська тіктокерка Кароліна МакКолі показала у TikTok простий спосіб, який допоможе усунути неприємний запах із взуття. Для цього вам знадобляться лише старі капронові шкарпетки і трохи звичайної харчової соди.

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Так, візьміть 2 капронові шкарпетки, які уже не використовуються і насипте у кожну харчову соду. Потім зав'яжіть шкарпетки і помістіть їх всередину взуття. Дівчина запевняє, що за кілька годин неприємний запах зникне.

Хоч спосіб і не новий, але про нього знають далеко не всі. Тож ролик блогерки з таким лайфхаком у мить став вірусним у мережі.

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