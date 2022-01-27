Як позбутися вологи на запотілих вікнах: кілька дієвих порад

З приходом холодів ледь не кожен стикається вдома із запотіванням вікон. А все тому, що температура на вулиці та у квартирі суттєво відрізняється. Тож саме час ділитися лайфхаками, які допоможуть вам уникнути конденсату на вікнах.

Як пише Кobieta, фахівці радять "вбивати" підвищену вологість повітря. А саме – забезпечити постійний доступ до квартири свіжого повітря, наприклад, регулярно провітрювати її, широко відчиняючи вікна приблизно на 15 хвилин на день.

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Другий спосіб – встановлення дифузорів. Це спеціальні пристрої провітрювання. Встановити дифузор можна будь-якої миті, навіть після монтажу пластикових вікон. Цей механізм дає доступ у кімнату свіжого повітря, не відчиняючи вікна.

Що ще варто взяти до уваги, щоб вікна не запотівали:

Необхідно підтримувати постійну температуру у приміщенні від 18 до 21°C.

При приготуванні їжі не слід забувати вмикати витяжку, а після завершення – ретельно провітрювати кімнату.

Під час прийняття ванни слід закрити двері у ванну, а потім ще раз добре провітрити її після.

У тому місці, де сушиться одяг, необхідно забезпечити циркуляцію повітря, щоб видалити зайву вологу, що випаровується з одягу.

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