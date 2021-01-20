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Корисні лайфхаки, як використовувати оцет та соду у побуті

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Лайфхаки з оцтом і содою - фото 1
Лайфхаки з оцтом і содою

Хоч легенди й кажуть, що сода та оцет – це речі, які можна купити один раз і вони ніколи не закінчаться, бо майже нема варіантів їх використання. Але насправді є кілька крутих лайфхаків, які точно стануть вам у пригоді.

Як використовувати оцет у побуті:

1. Для повернення блиску посуду. З часом через якість води посуд може ставати не таким яскравим та красивим. Тому можна просто змішати літр води з двома столовими ложками оцту, змочити у цьому розчині губку та протерти всі тарілки та столове приладдя.

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2. Для чистоти душової лійки та кранів. Крани достатньо протерти за допомогою такого ж розчину, як і у варіанті з посудом. А от душову лійку просто помістити на годину у розчин з теплої води та оцту у співвідношення 2:1. Це допоможе зняти наліт не лише ззовні, а й всередині.

Корисні лайфхаки, як використовувати оцет та соду у побуті - фото 444033

3. Щоб відклеїти цінник чи будь-яку іншу наліпку. Не завжди вони легко піддаються, а також можуть залишати сліди від клею. У таких випадках треба трішки підігріти оцет, намочити у ньому ганчірку та прикласти до цінника.

4. Для чистої мікрохвильовки. Просто наберіть у чашку 100 мл води та 100 мл оцту, поставте у мікрохвильову піч на 5 хвилин за середньої потужності. Після цього протріть поверхню вологою ганчіркою, щоб зняти залишки бруду.

Корисні лайфхаки, як використовувати оцет та соду у побуті - фото 444034

Як використовувати соду у побуті:

1. Щоб освіжити злив раковини. Насипте туди пів склянки соди, пів склянки лимонного соку та залиште на кілька хвилин. Після цього достатньо промити злив гарячою водою. І про жир та неприємний запах можна забути.

2. Від поганого запаху в холодильнику. Потрібно вимити холодильник розчином з 2 ложок соди на літр води. Це не лише дозволить швидко та якісно очистити поверхні, а й забере запахи продуктів.

Корисні лайфхаки, як використовувати оцет та соду у побуті - фото 444032

3. Від поганого запаху для килимів. Просто розсипте соду щедро по килимах і залиште на кілька годин, а тоді пройдіться порохотягом по поверхні. За цей час сода поглине всі неприємні аромати.

4. Щоб букет квітів довше залишався свіжим. Якщо квіти у вазі тішать ваше око не так довго, як того хотілося б, то на допомогу приходить сода. Додайте до води 1-1,5 чайної ложки соди, і букет буде красивим на кілька днів більше.
Корисні лайфхаки, як використовувати оцет та соду у побуті - фото 444031

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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