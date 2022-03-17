Як курсуватимуть евакуаційні поїзди Укрзалізниці 18 березня: графік руху та станції

У ці непрості для країни часи Укрзалізниця продовжує виконувати свою задачу – перевозити пасажирів. Дізнайтеся, які поїзди курсуватимуть Україною у п'ятницю, 18 березня.

Як повідомляє у телеграм-каналі Укрзалізниця, компанія везтиме десятки тисяч українців безпечними маршрутами. З ними пропонуємо ознайомитися далі.

Варте уваги: Як їхати власним автомобілем в умовах масової евакуації: важливі рекомендації

Як курсуватимуть евакуаційні поїзди Укрзалізниці 18 березня

Співробітники Укрзалізниці роблять усе можливе для того, щоб евакуювати якомога більше людей з "гарячих точок". До вашої уваги актуальний графік руху евакуаційних потягів, які відправлятимуться з різних міст України.

Київ, Дарницький вокзал:

1:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Харків;

8:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Львів;

17:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Львів.

Харків:

8:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів;

9:40 – №229/230 Харків – Ужгород;

13:00 – №239/240 Харків – Львів.

Дніпро:

17:00 – №503/504 Дніпро – Вінниця;

20:00 – №226/225 Дніпро – Чоп.

Краматорськ:

13:00 – №277/278 Краматорськ – Львів;

16:00 – №279/280 Краматорськ – Львів.

Кривий Ріг:

11:00 – №219/220 Кривий Ріг – Ужгород.

Запоріжжя:

10:00 – №902/901 Запоріжжя – Чоп.

Додаткові рейси також відправляться з Одеси до Ужгорода о 22:32, з Києва до Хелма о 19:13.

Важливо! За цим посиланням ви можете ознайомитися з актуальним графіком регулярних потягів на наступний день. Він оновлюється щодня близько 00:00.

Читайте також: Окупантам рух заборонено: на дорогах України встановлюють нові знаки