Окупантам рух заборонено: на дорогах України встановлюють нові знаки

Для дезорієнтації ворога на наших землях Укравтодор робить все можливе. Якщо раніше у відомстві закликали знімати знаки, що вказують напрям, то зараз на дорогах з'являються нові. Дивіться, що на них зображено.

Укравтодор через повномасштабне вторгнення Росії в Україну ввів нові дорожні знаки. Їх уже почали монтувати у регіонах, пише пресслужба відомства.

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Поки наші хоробрі воїни та безстрашні містяни дають відсіч ворогові, шляховики оновлюють Правила дорожнього руху, – йдеться у повідомленні.

Тож запроваджено новий дорожній знак – Окупантам рух заборонено. В Укравтодорі наголосили, що знак вказує російським солдатам: "Негайно здавайся в полон або зустрінь смерть".

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