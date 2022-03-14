Ласкаво просимо до СРСР: Дмитро Комаров спрогнозував кінець РФ

Телеведучий та зірковий мандрівник Дмитро Комаров прокоментував блокування в Росії Instagram. За його словами, на цьому все не закінчиться.

За словами телеведучого, якби блогери раніше об'єдналися, вони могли б змінити майбутнє Росії. Про це він написав у своїх соцмережах.

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Комаров також згадав росіян, які "не бояться виступати проти путінського фашизму, попри арешти та заборони". "Вони молодці, але їх мало. Їхнє завдання – не здаватися і не погоджуватися добровільно відмовлятися від свого майбутнього. Адекватні давно зрозуміли, що брехня про "найпотужнішу армію" виявилася фейком. Чиновники РФ розікрали все, що могли. Російські солдати голі та босі", – пише мандрівник.

За словами Комарова, "можна порозумітися і домовитися навіть з папуасами з лісу, щоб вони не стріляли з лука або не кидали списи", але тільки не з людьми з РФ.

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