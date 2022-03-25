Як курсуватимуть евакуаційні поїзди Укрзалізниці 26 березня: актуальний графік руху

У ці непрості для країни часи Укрзалізниця продовжує виконувати свою задачу – перевозити пасажирів. Дізнайтеся, які поїзди курсуватимуть Україною у суботу, 26 березня.

Як повідомляє у телеграм-каналі Укрзалізниця, компанія везтиме десятки тисяч українців безпечними маршрутами. З ними пропонуємо ознайомитися далі.

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Як курсуватимуть евакуаційні поїзди Укрзалізниці 26 березня

Співробітники Укрзалізниці роблять усе можливе для того, щоб евакуювати якомога більше людей з "гарячих точок". До вашої уваги актуальний графік руху евакуаційних потягів, які відправлятимуться з різних міст України.

Київ, вокзал Дарниця:

9:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів;

17:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів.

Харків:

8:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів,

11:30 – №229/230 Харків – Ужгород,

15:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів.

Дніпро:

20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.

Краматорськ:

13:00 – №274/273 Краматорськ – Львів;

16:00 – №276/275 Краматорськ – Львів.

Додатковий рейс також відправиться з Одеси до Ужгорода о 22:32.

Нагадаємо, що пріоритетна посадка надається вагітним жінкам, жінкам з дітьми, а потім уже людям поважного віку та людям з інвалідністю. Будьте взаємоввічливими та допомагайте тим, хто поруч з вами.

Важливо! За цим посиланням ви можете ознайомитися з актуальним графіком регулярних потягів на наступний день. Він оновлюється щодня близько 00:00.

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