Укрзалізниця відновила платний проїзд на потягах, які прямують за кордон

Укрзалізниця відкрила продаж квитків на ще один рейс міжнародного сполучення.

Пресслужба Укрзалізниці повідомила, що тепер один з потягів до Польщі буде платним. Йдеться про сполучення Київ – Перемишль. Інтерсіті+ відправлятиметься зі столичного вокзалу щодня.

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Потяг №715 відправлятиметься з Києва щодня о 8:30, – наголосили у повідомленні.

Де можна придбати квитки

на сайті Укрзалізниці

у чат-ботах у Viber, Telegram, Facebook Messenger та Apple Messages.

Нагадаємо, що платними також є потяги, які прямують з Заходу до центральних та східних областей України.

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