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Як курсуватимуть евакуаційні поїзди Укрзалізниці 24 березня: актуальний графік руху
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У ці непрості для країни часи Укрзалізниця продовжує виконувати свою задачу – перевозити пасажирів. Дізнайтеся, які поїзди курсуватимуть Україною у четвер, 24 березня.
Як повідомляє у телеграм-каналі Укрзалізниця, компанія везтиме десятки тисяч українців безпечними маршрутами. З ними пропонуємо ознайомитися далі.
Варте уваги: Укрзалізниця відновила платний проїзд на потягах, які прямують за кордон
Як курсуватимуть евакуаційні поїзди Укрзалізниці 24 березня
Співробітники Укрзалізниці роблять усе можливе для того, щоб евакуювати якомога більше людей з "гарячих точок". До вашої уваги актуальний графік руху евакуаційних потягів, які відправлятимуться з різних міст України.
Київ, вокзал Дарниця:
- 9:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів;
- 17:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів.
Харків:
- 8:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів,
- 11:30 – №229/230 Харків – Ужгород,
- 15:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів.
Дніпро:
- 20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.
Краматорськ:
- 13:00 – №286/285 Краматорськ – Львів;
- 16:00 – №288/287 Краматорськ – Львів.
Додатковий рейс також відправиться з Одеси до Ужгорода о 22:32.
Нагадаємо, що пріоритетна посадка надається вагітним жінкам, жінкам з дітьми, а потім уже людям поважного віку та людям з інвалідністю. Будьте взаємоввічливими та допомагайте тим, хто поруч з вами.
Важливо! За цим посиланням ви можете ознайомитися з актуальним графіком регулярних потягів на наступний день. Він оновлюється щодня близько 00:00.
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