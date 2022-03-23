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Як курсуватимуть евакуаційні поїзди Укрзалізниці 24 березня: актуальний графік руху

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Як курсуватимуть потяги Укрзалізниці 24 березня - фото 1
Як курсуватимуть потяги Укрзалізниці 24 березня

У ці непрості для країни часи Укрзалізниця продовжує виконувати свою задачу – перевозити пасажирів. Дізнайтеся, які поїзди курсуватимуть Україною у четвер, 24 березня.

Як повідомляє у телеграм-каналі Укрзалізниця, компанія везтиме десятки тисяч українців безпечними маршрутами. З ними пропонуємо ознайомитися далі.

Варте уваги: Укрзалізниця відновила платний проїзд на потягах, які прямують за кордон

Як курсуватимуть евакуаційні поїзди Укрзалізниці 24 березня

Співробітники Укрзалізниці роблять усе можливе для того, щоб евакуювати якомога більше людей з "гарячих точок". До вашої уваги актуальний графік руху евакуаційних потягів, які відправлятимуться з різних міст України.

Київ, вокзал Дарниця:

  • 9:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів;
  • 17:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів.

Харків:

  • 8:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів,
  • 11:30 – №229/230 Харків – Ужгород,
  • 15:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів.

Як курсуватимуть евакуаційні поїзди Укрзалізниці 24 березня: актуальний графік руху - фото 501107

Дніпро:

  • 20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.

Краматорськ:

  • 13:00 – №286/285 Краматорськ – Львів;
  • 16:00 – №288/287 Краматорськ – Львів.

Додатковий рейс також відправиться з Одеси до Ужгорода о 22:32.

Нагадаємо, що пріоритетна посадка надається вагітним жінкам, жінкам з дітьми, а потім уже людям поважного віку та людям з інвалідністю. Будьте взаємоввічливими та допомагайте тим, хто поруч з вами.

Важливо! За цим посиланням ви можете ознайомитися з актуальним графіком регулярних потягів на наступний день. Він оновлюється щодня близько 00:00.

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