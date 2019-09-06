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Як куріння впливає на ваш сон: пояснення медиків

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Куріння будь-яких сигарет негативно впливає на ваш сон - фото 1
Куріння будь-яких сигарет негативно впливає на ваш сон

Група американських вчених з Державного університету Оклахоми з'ясувала, що куріння звичайних і електронних сигарет погіршує якість сну.

Фахівці провели експеримент, під час якого встановили, що любителі сигарет і вейпів частіше мають проблеми зі сном, ніж ті, хто не курить взагалі.

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Крім того, виявилося, що люди, які віддають перевагу електронним сигаретам, використовують снодійні препарати частіше за інших. Провідний автор дослідження, доктор Емма Бретт зазначила, що навіть нерегулярне використання електронних сигарет впливає на погіршення сну.

Куріння може стати причиною появи безсоння - фото 353007
Куріння може стати причиною появи безсоння

Також лікарі нагадують, що куріння електронних сигарет не таке вже й безпечне, як ми звикли вважати. Необхідно більше регулювати ринок електронних сигарет, які підвищують ризик розвитку захворювань, що призводять до летального результату.

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Джерело: Journal of Sleep Research
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