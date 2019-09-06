Чому у нас з'являються нові родимки: відповідь вчених

Ініціаторами вивчення питання появи родимок стали фахівці Королівського коледжу Лондона. Їм стало цікаво зрозуміти, які чинники впливають на це.

Для цього вони провели дослідження, в якому спостерігали за 3200 близнюками. З'ясувалося, що генетика грає величезну роль в появі родимок. Виявилося, що 70% родимок на животі, ногах і на спині – це заслуга саме генетики.

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"Генетичні чинники, а також інтенсивний сонячний вплив – ось основні чинники, які сприяють зростанню родимок. Цікаво, що генетика визначає виникнення родимок на різних частинах тіла з різною ймовірністю", – розповіли вчені.

Також фахівці відзначили, що на чоловіків і жінок одні й ті ж чинники впливають по-різному. І в цьому наукові фахівці ще планують розібратися. "Якщо ми говоримо про родимки на жіночому тілі, то родимки на ногах провокуються специфічними генами, які активні в жіночому організмі", – пояснили експерти. Отримані знання допоможуть розробити нові способи лікування меланоми.

Родимка на спині

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