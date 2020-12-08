Як креативно використати старий телевізор: лайфхак з мережі

Якщо у вас є старенький телевізор, який шкода викинути, але він не працює і під дизайн помешкання від вже давно не вписується, то можна подарувати йому друге життя. Як – дивіться далі.

На платформі Reddit користувач з ніком 5_Frog_Margin поділився незвичайним фото, яке точно можна вважати креативною ідеєю для декору. За короткий час допис зібрав понад 30 тисяч балів та більше як сотню коментарів.

І ще: Коли провів карантин з користю: чоловік сам збудував крутий гараж (фото)

А все тому, що автор подарував друге дихання старенькому телевізору. Тепер коробка від нього є не просто частиною інтер'єру, а й ідеальним місцем для домашніх улюбленців. Як зазначив хлопець, так виглядає найкращий канал на телебаченні. І з ним важко посперечатись! Якщо ж у вас немає котів, то телевізор може стати шухлядою для книг, платівок чи яких-небудь дрібничок.

reddit

Читайте також: Пара купила дім з сюрпризом під сходами (фото)