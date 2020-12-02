Пара купила дім з сюрпризом під сходами (фото)

Купівля будинку завжди є справою, до якої варто підходити з усією уважністю та серйозністю. Особливо, якщо у помешканні є таємна схованка, як трапилось у цього користувача. Зацініть!

На платформі Reddit користувач з ніком Perspicuum поділився незвичайним фото будинку, який придбали його тато з мамою. За короткий час допис зібрав понад 70 тисяч балів та більш як дві тисячі коментарів, через що опинився у трендах.

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"Новий будинок, який купили мої батьки, має секретну кімнату під сходами. Там є велика кількість речей, а також дрова, труби, антикваріат та близько 10 пляшок вина з 1960-70-х років", – відзначив автор. І коментатори вже встигли пожартувати, що це місце для тих дітей, які відмовляються їсти овочі. На щастя, помешкання було з позитивним сюрпризом, адже інколи люди й не помічають деталей, коли купують нерухомість.

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