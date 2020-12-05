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Коли провів карантин з користю: чоловік сам збудував крутий гараж (фото)

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Чоловік за карантин збудував ідеальний гараж - фото 1
Чоловік за карантин збудував ідеальний гараж

Пандемія змусила людей проводити більше часу у своїх домівках, але знайшлись і ті, хто вирішив не сидіти без діла. Приміром, це чоловік своїми руками звів гараж на подвір'ї.

На платформі Reddit користувач з ніком psychedsound поділився незвичайним фото зі свого подвір'я, яке за лічені години піднялось у тренди. Допис зібрав понад 75 тисяч балів та більше як тисячу коментарів. І це зовсім не дивно, адже батько автора самостійно побудував гараж та з гордістю позує на його фоні.

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Відзначається, що тато почав проєкт ще у травні, а у листопаді успішно його завершив. Здається, цей чоловік точно провів карантин через пандемію коронавірусу з максимальною користю. Зацініть!

reddit - фото 437926
reddit

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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