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Як коронавірус позбавив Тома Круза роботи
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Коронавірус сколихнувся не лише світ, а й кінематограф, адже через нього довелось призупинити зйомки нової частини "Місії нездійсненної". Тепер у Тома Круза є відпустка через недугу, яка посіяла паніку у багатьох країнах.
Кінокомпанія Paramount прийняла рішення заморозити знімальний процес вже 7 частини "Місії нездійсненної" про суперагента Ітана Ханта, якого грає неймовірний Том Круз.
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Річ у тому, що чимало сцен заплановані були в Італії, однак в країні зафіксували спалах коронавірусу та ввели карантин. Тож навіть тритижневі зйомки у Венеції було скасовано заразом з усіма масовими заходами в місті. Відзначимо, що прем'єра "Місії нездійсненної 7" запланована на 22 липня 2021 року.
Нагадаємо, що у провінції Сичуань на південному заході Китаю виявили випадок повторного зараження коронавірусом COVID-2019 у чоловіка, який вилікувався від нього і був виписаний з іншої лікарні. Зазначається, що інфікований китаєць уже перебуває в одній з лікарень у місті Ченду.
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