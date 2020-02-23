Як коронавірус впливає на моду: захисні маски для обличчя стали стильним трендом

Модні захисні маски незвичайних кольорів та крою з'являються всюди: на вулицях, у транспорті, в школах і університетах. Тож сьогодні у щотижневій стильній рубриці від Радіо МАКСИМУМ розповідаємо, чому медична атрибутика перетворилася у модний тренд.

Стильним трендом в останні роки стали аксесуари, що закривають обличчя. Зараз окремо варто звернути увагу на захисні маски, які набули ще більшої популярності у всьому світі через спалах коронавірусу. Так, у мережі є величезний вибір цих незвичайних аксесуарів. Безліч доступних варіантів можна знайти популярному сайті AliExpress, де навіть за 50-100 гривень можна купити цікаву маску. За 200-400 гривень пропонують стильні моделі, а за більшу плату можна придбати спортивні та оригінальні маски, ніби з гардероба супергероя.

І ще: Як і з чим носити чоловічі штани джоггери: 10 модних ідей у фото

З чого все почалося

В Японії, Кореї, Китаї та інших країнах Азії медичні маски давно стали частиною повсякденності. Багато японців, наприклад, носять їх з поваги до оточуючих: при застуді азійці не хочуть піддавати ризику всіх навколо. При цьому дівчата можуть одягати маску, коли не хочуть фарбуватися, але не хочуть показуватися без макіяжу на людях. А модники використовують маски для завершення експресивного образу: в хід йдуть дитячі маски, варіанти з яскравими або похмурими зображеннями, а також прикрашені декором на кшталт клепок, шпильок і кілець.

У Китаї здебільшого йдеться не про моду, а про банальну безпеку: багато міст країни входять в рейтинги найзабрудненіших точок світу, де через токсичний смог перебувати на вулиці іноді небезпечно. Сьогодні там заведено перевіряти не тільки прогноз погоди, але і рівень забрудненості повітря.

Маски так щільно вписалися у повсякденний образ, що вже давно не приваблюють увагу в Азії. А у 2011 році японські аналітики прийшли до висновку, що підлітки, які втомлюються від постійного спілкування через соціальні мережі та месенджери, часто одягають маски, щоб приховати емоції. Зірки кей-попа в Південній Кореї, або ідоли, теж одягають маски, щоб залишитися невпізнаними: за чорною тканиною легко сховатися від неймовірно нав'язливих шанувальників.

Чому популярні захисні маски зараз?

Насправді причин популярності багато. Вплив спортивного стилю на модні тенденції. Дизайнери запозичують з екіпіровки професійних спортсменів найбільш зручні та стильні елементи для створення повсякденних образів. Таким чином до нас в гардероби прийшли шапки балаклави і величезні окуляр та маски.

#1

Захисні маски в моді мають відразу кілька функцій. В першу чергу вони дуже практичні у міжсезоння і взимку. Маски частково оберігають від вірусних захворювань. Проте захисні функції маски діють не нескінченно, зазвичай її вистачає на 2 години. Потім потрібно її міняти.

Важливо! Стильні маски можна носити лише як модний аксесуар і не розраховувати на якийсь захист.

#2

Модні маски для обличчя також дозволяють додати в образ елемент протесту і бунтарства, адже сьогодні багато хто не згоден з владою і взагалі з тим, що відбувається у світовій політиці.

#3

Нові технології та майбутнє. Захисна маска є елементом таких стилів як кіберготика, кіберпанк, а іншим стилям надає легкої футуристичності.

#4

Анонімність та загадковість. Останнім часом люди все більше спілкуються в інтернеті, а в реальності віддаляються один від одного. Іноді виникає настрій, коли хочеться відгородитися від навколишнього світу, хочеться жити у своєму ідеальному світі. Захисна маска разом з капюшоном допомагає виглядати стильно та почуватися захищено.

#5

Спорт. Маски для обличчя створюють додаткове навантаження під час ходьби, і тренувань. Завдяки чому маска стає справжнім тренажером, який тренує кардіосистему і дихання. В процесі тренувань збільшується витривалість і сила організму в цілому. Найкраще для цих цілей підходять спеціальні спортивні маски.

Читайте також: Чоловічі джоггери: усе про спортивні штани для модників, які в тренді цього року