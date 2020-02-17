Як у Китаї захищаються від коронавірусу: фоторепортаж

Кількість заражених коронавірусом в Китаї зростає, а жителі країни вигадують нові способи "порятунку" від хвороби.

Станом на ранок 17 лютого в Китаї зареєстровано вже 69269 (+2168 за добу) випадків зараження смертельним вірусом. Також налічується тисяча шістсот шістдесят дев'ять (+143 за добу) померлих.

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Однак, до речі, є і чимало випадків одужання: це 9627 (+1373 за добу) тих, хто вилікувалися. Водночас населення країни бореться з епідемією. Люди намагаються уникнути зараження коронавірусом за допомогою підручних засобів. У мережі з'явилися фото, як китайці ходять і їздять повністю в целофані.

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