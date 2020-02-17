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Як у Китаї захищаються від коронавірусу: фоторепортаж

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Китай - фото 1
Китай / thesun

Кількість заражених коронавірусом в Китаї зростає, а жителі країни вигадують нові способи "порятунку" від хвороби.

Станом на ранок 17 лютого в Китаї зареєстровано вже 69269 (+2168 за добу) випадків зараження смертельним вірусом. Також налічується тисяча шістсот шістдесят дев'ять (+143 за добу) померлих.

І ще: Коли епідемія коронавірусу досягне свого піку: відповідь вчених

Однак, до речі, є і чимало випадків одужання: це 9627 (+1373 за добу) тих, хто вилікувалися. Водночас населення країни бореться з епідемією. Люди намагаються уникнути зараження коронавірусом за допомогою підручних засобів. У мережі з'явилися фото, як китайці ходять і їздять повністю в целофані.

Як у Китаї захищаються від коронавірусу: фоторепортаж - фото 386568

Як у Китаї захищаються від коронавірусу: фоторепортаж - фото 386569

Як у Китаї захищаються від коронавірусу: фоторепортаж - фото 386570

Як у Китаї захищаються від коронавірусу: фоторепортаж - фото 386571

Як у Китаї захищаються від коронавірусу: фоторепортаж - фото 386572

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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