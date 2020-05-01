На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Як коронавірус поширюється салоном літака: відео
-
- 15
Професор американського університету Пердью створив короткий кліп, який наочно демонструє те, як аерозольні частинки поширюються по салону літака після того, як хвора людина чхнула або кахикнула.
На відео зображена схема салону літака, де серед здорових пасажирів сидить один хворий: він зображений синім кольором.
І ще: Коли в Україні відновлять рух поїздів, автобусів та авіа: відповідь міністра
Коли пасажир чхає або кашляє, над ним немов вибухає феєрверк з маленьких крапельок, які позначені рожевим кольором. Після того, як аерозольні частинки потрапляють в середу, циркуляція повітря в салоні допомагає їм поширюватися все далі. На відео інфікований пасажир сидить в центрі і в першу чергу інфікує двох своїх найближчих сусідів і пасажирів, що сидять праворуч і ліворуч. Отже, в цілому одна людина заражає десятьох.
Тим часом зовсім непомітні бактерії продовжують циркулювати по салону, а окремі частинки долітають навіть до тих, хто сидить максимально далеко від джерела інфекції.
Читайте також: Італійська компанія запропонувала нову концепцію крісел для літаків
-
13:50Яка дієта сприяє поліпшенню пам'яті
-
13:39Дизайнери створили противірусний костюм, в якому можна займатися сексом
-
13:20Світ згадує перший гол легендарного Мессі
-
13:13Біля берегів Таїланду помітили стадо рідкісних морських корів: відео
-
12:50До уваги водіїв: з 1 травня ближнє світло за містом не обов'язкове
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
12:35Як коронавірус поширюється салоном літака: відео
-
12:20Вихідні у травні 2020: коли й скільки буде вихідних на травневі свята
-
11:55У Facebook з'явилася нова реакція: що означає цей смайлик
-
11:23У Ryanair розповіли, коли почнуть здійснювати усі заплановані рейси
-
10:51Науковці розповіли, для чого насправді потрібен секс
-
10:27Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 1 травня
-
09:51Зірки Pornhub показали, як правильно мити руки у відвертому відео (18+)
-
09:19iPhone навчився розпізнавати маску: як розблокувати смартфон за спрощеною системою
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
08:52Браслет від Cartier встановив рекорд ціни на онлайн-торгах
-
08:25Три прості правила, як не погладшати під час роботи вдома
-
07:53Експерти розповіли, скільки тепер часу займатиме посадка на літак
-
07:33Mercedes-Benz за 100 тисяч євро забули в гаражі на 37 років
-
07:15Погода в Україні 1 травня: де пройдуть дощі
- 30 квітня
-
21:528 ТАК і НІ хорошого сексу: інструкція для кожної жінки
-
21:236 порад, які допоможуть побороти дефіцит енергії
-
21:051 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:47Xiaomi Mi Note 10 Lite: чим особлива новинка китайців
-
20:23Американка виклала у мережу нотатки бабусі, яка пережила епідемію іспанки
-
12:50До уваги водіїв: з 1 травня ближнє світло за містом не обов'язкове
-
10:27Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 1 травня
-
07:15Погода в Україні 1 травня: де пройдуть дощі
- 30 квітня
-
21:528 ТАК і НІ хорошого сексу: інструкція для кожної жінки
-
18:35Сам собі перукар: фотодобірка невдалих стрижок, які люди зробили на карантині
-
16:21Як змінилася гаряча бразилійка Ракель Циммерман: фото моделі 18+
-
14:10Нові серіали травня 2020: що варто переглянути цього місяця
-
12:00Говори красиво: 10 українських назв квітів, які милують око
-
10:38Перевірені новини та лише справжні хіти – у додатку Радіо МАКСИМУМ
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 30 квітня
-
07:11Погода в Україні 30 квітня: у яких областях очікуються грози і похолодання
- 29 квітня
-
21:54Що таке секс по-французьки і чому він приносить стільки задоволення
-
20:30Романтичні комедії від Netflix: 4 фільми, які варто подивитись
-
17:55Коли в Україні буде пік коронавірусу: прогноз українських науковців
-
16:30Післякарантинна мода: чоловічі стрижки для довгого волосся – ідеї у фото
-
14:00ТЕСТ: Перевір, наскільки добре ти знаєш українські народні пісні
-
12:14Захмарна ціна та застарілий дизайн: 5 причин не купувати новий iPhone SE у 2020 році
-
10:45Чи справді уряд заборонив українцям виїжджати на заробітки за кордон: роз'яснення
-
09:21Коронавірус в Україні: останні новини й статистика хворих на 29 квітня
-
07:12Погода в Україні 29 квітня: точний прогноз на сьогодні
- 28 квітня
-
21:16Чек-лист ідеального сексу: 11 пунктів, які зроблять кожну вашу ніч спекотною
-
18:33ТОП-7 нових комедій, які зроблять вечір хорошим
-
16:31Водії можуть перевірити й оплатити штрафи за порушення ПДР онлайн: як це зробити
-
13:33Як Київ буде виходити з карантину: Кличко пояснив, що відкриють на першому етапі
-
12:05ТЕСТ: Яка пісня – гімн твого карантину?