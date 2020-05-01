Як коронавірус поширюється салоном літака: відео

Професор американського університету Пердью створив короткий кліп, який наочно демонструє те, як аерозольні частинки поширюються по салону літака після того, як хвора людина чхнула або кахикнула.

На відео зображена схема салону літака, де серед здорових пасажирів сидить один хворий: він зображений синім кольором.

І ще: Коли в Україні відновлять рух поїздів, автобусів та авіа: відповідь міністра

Коли пасажир чхає або кашляє, над ним немов вибухає феєрверк з маленьких крапельок, які позначені рожевим кольором. Після того, як аерозольні частинки потрапляють в середу, циркуляція повітря в салоні допомагає їм поширюватися все далі. На відео інфікований пасажир сидить в центрі і в першу чергу інфікує двох своїх найближчих сусідів і пасажирів, що сидять праворуч і ліворуч. Отже, в цілому одна людина заражає десятьох.

Тим часом зовсім непомітні бактерії продовжують циркулювати по салону, а окремі частинки долітають навіть до тих, хто сидить максимально далеко від джерела інфекції.

Читайте також: Італійська компанія запропонувала нову концепцію крісел для літаків