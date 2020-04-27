Коли в Україні відновлять рух поїздів, автобусів та авіа: відповідь міністра

Деякі види транспорту працюють і під час карантину / gettyimages

Глава Мінінфраструктури Владислав Криклій заявив, що відомство готує план виходу з карантину, за яким вже з 12 травня планують відновити автобусне й залізничне приміське та міжміське сполучення. Однак деякі обмеження залишаться чинними.

Остаточні рішення про відновлення перевезень будуть залежати від епідеміологічної ситуації, адже Україна почне виходити з карантину лише у випадку спаду поширюваності COVID-19.

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Якщо все піде за планом, уже 12 травня запрацює автобусне й залізничне приміське та міжміське сполучення, наголосив Владислав Криклій в інтерв'ю "Ліга.Бізнес". За його словами, далі планують відновити й авіасполучення, але лише в межах країни.

Коли ж дозволять міжнародного авіасполучення – міністр не відповів.

Наразі європейці обмежують в'їзд іноземних громадян. Я просто не розумію, куди ми в'їдемо. Проблем глобально не бачу. Єдине – поки що у нас буде працювати формат самоізоляції. Ви виїхали, наприклад, до Польщі. Повернулися – треба буде провести 14 днів у самоізоляції. Сумніваюсь, що всім буде комфортно в такому режимі, – додав міністр.

Карантин в Україні введений до 11 травня / gettyimages

Владислав Криклій також наголосив, що навіть після карантину в громадському транспорті будуть діяти певні обмеження: маски, термоскринінг, ймовірно, у міському транспорті можна буде використовувати тільки сидячі місця. Ці заходи попередньо має схвалити МОЗ.

Глава Мінінфраструктури підсумував, що не виключене й підвищення цін на транспорт через нові правила.

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