Італійська компанія запропонувала нову концепцію крісел для літаків

Італійські дизайнери Aviointeriors запропонували варіанти зміни розміщення крісел у салонах економ-класу, які могли б з'явитися у літаках після закінчення пандемії коронавірусу. Такий варіант дозволить авіакомпаніям не скорочувати кількість пасажирів під час польоту.

Як нагадує CNN, ці ж дизайнери раніше привернули увагу ідеєю стоячих місць у пасажирських лайнерах.

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Зараз же вони пропонують два варіанти розміщення пасажирів, мета яких – соціальне дистанціювання і захист людей "відповідно до нових вимог".

Варіант "Янус" передбачає ряд з трьох крісел, при цьому центральне розвернуте у зворотний бік. Крім того, що пасажири максимально віддалені один від одного, вони розділені перегородкою "з прозорого матеріалу".

Як зазначає CNN, не вказано, чи передбачається заповнити весь салон рядами таких крісел, проте ряд біля виходу таким чином виглядати не може через вимоги безпеки.

Другий варіант не вимагає капітального ремонту салонів традиційних літаків. Дизайн "Безпечне скло" передбачає поділ пасажирів прозорою перегородкою, що "створює ізольований простір навколо людини". Утім, відстань між пасажирами все одно не відповідає сучасним рекомендаціям медиків в 1,5-2 метрів.

Aviointeriors заявили американському телеканалу, що авіакомпанії вже проявили інтерес до обох варіантів дизайну. Після того як дизайнери допрацюють свої пропозиції, вони повинні бути затверджені авіаційними регуляторами безпеки.

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