Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Італійська компанія запропонувала нову концепцію крісел для літаків

  • 29
Салони літаків можуть суттєво змінитися після коронавірусу - фото 1
Салони літаків можуть суттєво змінитися після коронавірусу

Італійські дизайнери Aviointeriors запропонували варіанти зміни розміщення крісел у салонах економ-класу, які могли б з'явитися у літаках після закінчення пандемії коронавірусу. Такий варіант дозволить авіакомпаніям не скорочувати кількість пасажирів під час польоту.

Як нагадує CNN, ці ж дизайнери раніше привернули увагу ідеєю стоячих місць у пасажирських лайнерах.

Актуально: Як зміниться форма бортпровідників через пандемію коронавірусу: фото

Зараз же вони пропонують два варіанти розміщення пасажирів, мета яких – соціальне дистанціювання і захист людей "відповідно до нових вимог".

Варіант "Янус" передбачає ряд з трьох крісел, при цьому центральне розвернуте у зворотний бік. Крім того, що пасажири максимально віддалені один від одного, вони розділені перегородкою "з прозорого матеріалу".

Як зазначає CNN, не вказано, чи передбачається заповнити весь салон рядами таких крісел, проте ряд біля виходу таким чином виглядати не може через вимоги безпеки.

Другий варіант не вимагає капітального ремонту салонів традиційних літаків. Дизайн "Безпечне скло" передбачає поділ пасажирів прозорою перегородкою, що "створює ізольований простір навколо людини". Утім, відстань між пасажирами все одно не відповідає сучасним рекомендаціям медиків в 1,5-2 метрів.

Aviointeriors заявили американському телеканалу, що авіакомпанії вже проявили інтерес до обох варіантів дизайну. Після того як дизайнери допрацюють свої пропозиції, вони повинні бути затверджені авіаційними регуляторами безпеки.

Читайте також: Wizz Air відкриє базу у Львові і запустить сім нових маршрутів з України

Джерело: CNN
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТОП-7 нових комедій, які зроблять вечір хорошим
  • Вчора, 18:33
  • 538
Дівчина тижня: розкута модель Мікі Хамано, яка не звикла приховувати спокусливе тіло (18+)
  • 26 квітня, 18:50
  • 1055
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2253518
Загрузка...
Новини