Як користування фітнес-трекерами впливає на фізичну активність: дослідження

Хоча фітнес-трекери та смарт-годинники, які відстежують активність, повинні підштовхувати людей до активнішого способу життя, дослідження показують, що це не зовсім так.

У рамках нової праці, опублікованої в International Journal of Medical Informatics, вчені з Цзіліньського університету, Китай з'ясували, як трекери впливають на поліпшення активності та виявили потенційний ефект, пише Medikforum.

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У рамках дослідження науковці провели систематичний метааналітичний огляд. 48 відповідних статей, заснованих на 44 різних дослідженнях, були виділені у рамках систематичного пошуку літератури. Двоє учасників незалежно витягували інформацію з кожного дослідження на основі заздалегідь визначених полів даних, використовували метааналіз випадкових ефектів, аналіз підгруп і метарегресійний аналіз.

У результаті встановили, що використання усіляких трекерів значно збільшило кількість кроків за день і щотижневу фізичну активність у межах від помірної до високої. Але не вплинуло на легку фізичну активність або малорухливий спосіб життя.

Учені зробили висновок, що використання таких пристроїв ефективно покращує свідому поведінку при виконанні вправ, але неефективне для зміни звичок. Тож покладатися на фітнес-браслет не варто, якщо у вас немає бажання почати активне фізичне життя.

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