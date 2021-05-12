Три прості тести, які допоможуть перевірити ваш стан здоров'я

Якщо ви не дуже любите ходити до лікарів, то можете виконати ці прості тести. Вони дозволяють досить ефективно перевірити ваш стан здоров'я. Але відразу ж зауважимо, що їхнє проходження або непроходження не дає 100-відсоткової гарантії!

Іноді достатньо прислухатися до сигналів, які подає нам організм, щоб зрозуміти, чи все у нас гаразд. Зокрема, можна виконати ці тести. Вони дозволять визначити стан вашого здоров'я та самопочуття, пише Medikforum.

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1. Тест Ласега

Цей спосіб допомагає перевірити стан хребта. Вам слід лягти на підлогу та зігнути ногу, щоб утворився кут у 90 градусів. Після цього кінцівку потрібно розпрямити, піднявши вгору. За словами лікарів, "Якщо з'явиться біль, який буде йти через сідницю, задню поверхню стегна та гомілки, то це свідчить про те, що є руйнування міжхребцевих дисків".

2. Тест на стенокардію

З допомогою другого тесту допомогою можна виявити наявність стенокардії – порушення у роботі серця. Усе, що потрібно зробити – піднятися пішки по сходах, пройшовши два поверхи. Медики констатували, що "якщо під час підйому з'являється задишка або біль у грудях, необхідно звернутися до лікаря".

3. Тест на наявність тромбу

За допомогою цього тесту можна зрозуміти, чи є тромб, якщо людина скаржиться на біль у литках. Для цього потрібно поміряти сантиметром обсяг гомілки. Якщо одна нога виявиться товстішою, то це може свідчити про набряк і ризик тромбозу.

Але ми наголошуємо на тому, що ці тести не можуть визначити на 100% наявність проблем зі здоров'ям. Тож не займайтеся самолікуванням та звертайтеся до спеціалістів, якщо є така можливість!

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