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Як колір напою впливає на спортивні досягнення: цікаве дослідження

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Як колір напою впливає на вашу продуктивність - фото 1
Як колір напою впливає на вашу продуктивність

Нове дослідження, проведене Центром нутрицевтики Вестмінстерського університету, показує, що рожеві напої можуть поліпшити спортивні результати. Зокрема, збільшити швидкість та тривалість бігу, у порівнянні з прозорими.

Дослідники виявили, що рожевий напій може підвищити працездатність на 4,4%, а також поліпшити самопочуття, що полегшує виконання вправ, пише Daily Mail.

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Це перша праця, яка оцінює вплив кольору напою на результативність вправ. Вона дає можливість відкрити новий напрямок майбутніх досліджень в області спортивних напоїв і вправ.

Під час дослідження учасників просили бігати на біговій доріжці протягом 30 хвилин з самостійно обраною швидкістю, але вона повинна була бути постійною. Протягом вправи вони полоскали рот або рожевим штучно підсолодженим напоєм з низьким вмістом калорій, або прозорим з такими ж характеристиками. Обидва напої були абсолютно однаковими та відрізнялися тільки зовнішнім виглядом.

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Рожеві напої здатні підвищувати працездатність на 4,4% / Фото Unsplash

Результати показують, що учасники пробігли у середньому на 212 метрів далі, якщо користувалися рожевим напоєм, натомість їхня середня швидкість під час тесту збільшилася на 4,4%. Почуття задоволення також посилилося, а це означає, що учасникам було приємніше бігати.

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