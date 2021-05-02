Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Великдень

Ідеальна ранкова зарядка на все тіло за 10 хвилин

  • 24
Зарядка - фото 1
Зарядка / pinterest

Забудьте про походи в спортзал! Сьогодні вам достатньо просто вилізти з ліжка і виконати прості вправи, щоб підтримувати себе у формі.

Заняття спортом рано з ранку активують обмін речовин, завдяки чому спалювання калорій і жиру відбувається швидше і ефективніше, ніж в будь-який інший час доби. Це допомагає підтримувати вагу в нормі без зайвих зусиль і добре себе почувати протягом дня. Про це пише mpgu.

І ще: Коли можна починати тренування після коронавірусу

Ті, хто починає ранок з активного тренування, мають всі шанси провести день в тому ж дусі. Після зарядки активний день, повний руху і свіжих ідей, вам просто забезпечений. Спорт заряджає енергією і допомагає урізноманітнити день, що важливо в нашу епоху рутини і стресу.

Спорт і хороший сон завжди йдуть поруч. Запускаючи активний обмін речовин з самого ранку, ви створюєте правильний баланс гормонів в тілі, який необхідний для здорового сну. Приділяйте сну належну увагу: щоб вам наснився світ, до якого ви будете прагнути в реальності!

Це цікаво: 5 вправ для тих, у кого болять суглоби

пропозиції партнерів
Новини