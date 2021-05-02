Ідеальна ранкова зарядка на все тіло за 10 хвилин

Забудьте про походи в спортзал! Сьогодні вам достатньо просто вилізти з ліжка і виконати прості вправи, щоб підтримувати себе у формі.

Заняття спортом рано з ранку активують обмін речовин, завдяки чому спалювання калорій і жиру відбувається швидше і ефективніше, ніж в будь-який інший час доби. Це допомагає підтримувати вагу в нормі без зайвих зусиль і добре себе почувати протягом дня. Про це пише mpgu.

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Ті, хто починає ранок з активного тренування, мають всі шанси провести день в тому ж дусі. Після зарядки активний день, повний руху і свіжих ідей, вам просто забезпечений. Спорт заряджає енергією і допомагає урізноманітнити день, що важливо в нашу епоху рутини і стресу.

Спорт і хороший сон завжди йдуть поруч. Запускаючи активний обмін речовин з самого ранку, ви створюєте правильний баланс гормонів в тілі, який необхідний для здорового сну. Приділяйте сну належну увагу: щоб вам наснився світ, до якого ви будете прагнути в реальності!

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