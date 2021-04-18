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4 поради, які допоможуть схуднути за допомогою ходьби
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Учені зі США назвали 4 поради для ефективного схуднення. Рекомендації вони дали на честь Національного дня ходьби. На їхню думку, вкрай важливо підтримувати та зміцнювати здоров'я. Причому, швидка ходьба – одна з простих і ефективних вправ.
Фахівці Американської асоціації серця рекомендують займатися ходьбою у міру сил. Чоловікам і жінкам необхідно виконувати цю вправу у середньому темпі 50 хвилин на день або у швидкому – 150 хвилин на тиждень. У такому випадку серце буде здоровим, до того ж самопочуття людини значно покращиться, пише NewsYou.
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1. Час доби не має значення
Вкрай важливим моментом є вибір часу доби для піших прогулянок. Вправу можна виконувати у будь-який час протягом дня, що забезпечує спалювання зайвих калорій. Учені рекомендують займатися швидкою ходьбою у скверах, парках та інших зелених зонах.
2. Прогулянка під сонцем – найефективніша
Експерти рекомендують при ходьбі більше перебувати на сонці, адже це забезпечує поповнення організму вітаміном D. При цьому підвищується імунітет, а також зміцнюється здоров'я кісток. Ходьба в яскравий сонячний день не тільки приємна, але і корисна. До того ж вправи на сонці та свіжому повітрі забезпечують активне спалювання жиру.
3. Ходіть під гору, щоб спалити більше калорій
Далі йде порада ходити під нахилом. При цьому забезпечується більше спалювання калорій. Потрібно активно пересуватися по похилій біговій доріжці у фітнес-залі або по горбах у парках.
4. Покличте друга на прогулянку
Четверта порада: необхідність здійснювати піші прогулянки не одному, а з приятелем або приятелькою. Таке спільне проведення часу буде не тільки приємним, але і корисним. Поряд з цим, існує додаткова мотивація, адже людина проявлятиме більше старанності до того, щоб схуднути ефективніше і швидше, ніж друг чи подруга.
Тож скористайтеся цими порадами, щоб отримувати максимум користі від піших прогулянок. Вони не лише дозволять підтримувати достатню кількість фізичної активності, а й подарують краще самопочуття та можливість позбутися зайвої ваги.
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