Ці суперпродукти покращують мозкову діяльність

Що їсти, щоб добре працював мозок

Регулярне вживання цих смаколиків допомагає не лише краще та швидше концентруватись на роботі та вивчати щось нове, а й покращує самопочуття. Всі ці продукти можна знайти у будь-якому магазині.

Команда японських науковців спільно з італійськими дійшла до висновку, що доволі прості смаколики дозволяють покращити діяльність мозку навіть у літніх людей.

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Серед смаколиків опинилось какао, адже його плоди здатні ефективно зменшувати рівень запальних процесів в організмі, покращувати циркуляцію крові та концентрацію уваги.

Що їсти, щоб бути продуктивним

Не менш корисним для розумової діяльності є виноград. Все завдяки ресвератролу, який здатен пригнічувати вільні радикали, які й погіршують когнітивні функції. Також виноград знижує рівень поганого холестерину і зменшує ризики появи тромбів.

І звичайний зелений чай позитивно впливає на активність когнітивних функцій. Не варто забувати і про галлат епігаллокатехіну, який стабілізує роботу мозку.

Що їсти, щоб бути продуктивним

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