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Як кинути курити: поради, які допоможуть позбутись шкідливої звички
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Новий рік надихає людей розпрощатись з усім поганим, тому чимало хто вирішує кинути курити. Викреслити цю звичку зі свого життя не так легко, але є кілька порад, які допоможуть у цій справі.
Позбуватись шкідливих звичок доволі складно, особливо, коли йдеться про куріння. Тому експерти зі США розповіли, що робити, щоб легше та швидше перейти на новий етап життя без сигарет.
І ще: Як привести організм в норму після свят
- Минулий досвід. Більшість курців вже намагались кинути і не важко здогадатись, що це було не надто успішно. Тому часто такий досвід ще більше вдаряє по стійкості. Але замість сумних думок краще проаналізувати все, що допомагало у той час, а також те, що навпаки заважало.
- "Я не можу кинути". Ця фраза часто пояснює, чому людина продовжує курити, але насправді позбутись цієї звички можна. Важливо просто знайти для себе правильну комбінацію технік та не піддаватись спокусі зійти зі свого шляху покращення здоров'я. Якщо й трапився зрив, то не варто опускати руки, краще продовжувати боротьбу.
- Відмова наодинці. Прощання зі шкідливими звичками самотужки доволі складна справа, тому можна звернутись за консультацією до лікаря, знайти тих, хто також хоче позбутись тяги до сигарет. Відзначимо, що ті ж консультації підвищують успішність відмови на 60%.
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Джерело: medikforum
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