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Ось чому не варто зловживати протеїновими коктейлями
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Серед спортсменів і прихильників ЗСЖ протеїнові коктейлі дуже популярні, але вчені встановили: захопленість цим продуктом негативно впливає на тривалість життя. Саме тому фахівці наполегливо не рекомендують зловживати цими напоями!
Останнім часом на хвилі інтересу до ЗСЖ і спорту популярність протеїнових коктейлів істотно зросла. Люди прагнуть швидше наростити м'язову масу, а протеїнові коктейлі сприймаються як обов'язковий елемент для здобуття ефектної атлетичної фігури. Але результати дослідження, проведеного вченими з Університету Сіднея (Австралія), говорять про те, що "надмірне споживання протеїнових коктейлів може призводити до набору зайвої ваги, депресії та скорочення тривалості життя".
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Фахівці відзначають, що вживання занадто великої кількості однотипного білка може погано діяти на організм. Крім того, в протеїнових коктейлях зведено до мінімуму вміст вуглеводів, а ці речовини необхідні для доброго здоров'я й активних метаболічних функцій.
Також вчені констатували, що протеїнові коктейлі містять амінокислоти з розгалуженим ланцюгом (ВСАА), які не спрямовуються прямо в м'язи, а спочатку потрапляють в кров. При цьому ВСАА зменшують рівень триптофану, необхідного для синтезу серотоніну. Серотонін бере участь в процесах регуляції апетиту та сну, а його дефіцит через зменшення триптофану веде до порушень у механізмах апетиту і сну, психічних розладів, ожиріння. Коли під час експерименту миші отримували від вчених багато ВСАА, тварини починали страждати від надлишку жирової маси та вмирали раніше.
Автори праці висловилися про те, що хоча ВСАА ефективні для росту м'язів, людина повинна отримувати амінокислоти не тільки з одних протеїнових коктейлів. Організму необхідна різноманітність одержуваних амінокислот, щоб забезпечити оптимальний амінокислотний баланс, підкреслюють експерти. За їх словами, амінокислоти необхідно отримувати з білків у різноманітних продуктах – курки, риби, яєць та бобових.
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