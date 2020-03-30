Як кава насправді впливає на фігуру

Чимало людей не уявляють свого життя без ранкового горняти кави, але не замислюється над тим, як її вживання позначається на фігурі. Чи корисно пити каву і скільки чашок максимум можна вживати - читайте далі.

Американські науковці виявили, що щоденне вживання кави дозволяє не лише збадьоритись, а й захиститись від зайвих кілограмів під час вживання далеко не корисної їжі.

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Це підтвердив експеримент з лабораторними мишами, яких упродовж місяця годували їжею з високим вмістом вуглеводів та жирів. Білків у раціоні гризунів майже не було, зате частина отримувала кофеїн в еквівалентні до чотирьох чашок кави кожного дня.

Як кава позначається на фігурі

Виявилось, що ті піддослідні, які були у "кофеїновій" групі, мали на 22% менше жиру та на 16% менше ваги, аніж інші. Річ у тому, що кофеїн дозволяє зменшити накопичення ліпідів у жирових клітинах.

За словами учених, не важливе саме джерело кофеїну (чай чи кава), але не варто доповнювати улюблений ранковий напій цукром, молоком, сиропами і підсолоджувачами.

Як кава позначається на фігурі

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