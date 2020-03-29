Названі продукти, що продовжують молодість

Якісний догляд, здоровий спосіб життя, генетика і правильне харчування сприяють продовженню молодості. Про те, які продукти слід їсти, щоб залишатися молодим, читайте нижче.

Авокадо. Авокадо містить ненасичені жири в особливій формі, завдяки якій вони з легкістю проникають в клітинні мембрани, захищаючи їх ДНК від агресивного впливу навколишнього середовища.

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Гарбузове насіння. Завдяки високому вмісту цинку, сірки, вітаміну Е і кислот Омега-3 можна зменшити кількість зморшок і навіть згладити шрами пост акне. Їсти їх потрібно сирими, а не підсмаженими.

Жирні сорти риби. Омега-3, які містяться в жирній морській рибі, мають властивість притягувати і утримувати вологу в клітинах шкіри, що, надалі, може допомогти розгладити дрібні і мімічні зморшки.

Мідії. У них багато селену, який позитивно впливає на синтез еластину в епідермісі, тобто покращує тургор шкіри і добре ущільнює її.

Бобові. Колагенові волокна шкіри складаються з амінокислот, що входять в білкові продукти. Ці волокна забезпечують нам чіткий овал обличчя і захищають шкіру від вікового провисання.

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