5 ознак того, що організму бракує корисних жирів

Медики назвали найпоширеніші та найменш приємні симптоми того, що вашому організму не вистачає корисних жирів. Це справді важливо не лише для здоров'я, а й для зовнішнього вигляду.

Чимало людей вважають, що жирів не повинно бути багато в раціоні, адже це може призвести до зайвої ваги. Однак варто розуміти, що йдеться про транс-жири, а не корисні.

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"Більшість дорослих вдень повинні вживати не менше 60 грамів – це мінімальна кількість, особливо для жінок. Потреба організму в жирі збільшується разом з кількістю фізичних навантажень, а також залежить від розмірів тіла та рівня активності", – наголошує дієтолог Ешлі Рівер.

Ознак того, що вам бракує жирів у раціоні:

Постійний голод. Організм швидко перетравлює білки та вуглеводи, змушуючи почуватись голодними незабаром після трапези. Тому достатньо додати до трапези корисні жири, щоб не думати про їжу.

Організм швидко перетравлює білки та вуглеводи, змушуючи почуватись голодними незабаром після трапези. Тому достатньо додати до трапези корисні жири, щоб не думати про їжу. Постійна втома. Брак жирів викликає дефіцит калорій, які відповідають за енергію.

Брак жирів викликає дефіцит калорій, які відповідають за енергію. Біль у суглобах. Без жирів в організмі може з'явитись і брак Омега-3, які є важливими протизапальними компонентами.

Без жирів в організмі може з'явитись і брак Омега-3, які є важливими протизапальними компонентами. Часті застуди. Дефіцит смаколиків з вмістом жирів погіршує засвоєння вітамінів, що не дозволяє імунній системі працювати максимально добре.

Дефіцит смаколиків з вмістом жирів погіршує засвоєння вітамінів, що не дозволяє імунній системі працювати максимально добре. Когнітивні проблеми. Якщо вам складно зосередитись, а робочий процес зовсім не йде, то варто замислитись над власним раціоном.

Що вказує на брак жирів

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