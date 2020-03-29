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5 ознак того, що організму бракує корисних жирів

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Що вказує на брак жирів - фото 1
Що вказує на брак жирів

Медики назвали найпоширеніші та найменш приємні симптоми того, що вашому організму не вистачає корисних жирів. Це справді важливо не лише для здоров'я, а й для зовнішнього вигляду.

Чимало людей вважають, що жирів не повинно бути багато в раціоні, адже це може призвести до зайвої ваги. Однак варто розуміти, що йдеться про транс-жири, а не корисні.

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"Більшість дорослих вдень повинні вживати не менше 60 грамів це мінімальна кількість, особливо для жінок. Потреба організму в жирі збільшується разом з кількістю фізичних навантажень, а також залежить від розмірів тіла та рівня активності", – наголошує дієтолог Ешлі Рівер.

Ознак того, що вам бракує жирів у раціоні:

  • Постійний голод. Організм швидко перетравлює білки та вуглеводи, змушуючи почуватись голодними незабаром після трапези. Тому достатньо додати до трапези корисні жири, щоб не думати про їжу.
  • Постійна втома. Брак жирів викликає дефіцит калорій, які відповідають за енергію.
  • Біль у суглобах. Без жирів в організмі може з'явитись і брак Омега-3, які є важливими протизапальними компонентами.
  • Часті застуди. Дефіцит смаколиків з вмістом жирів погіршує засвоєння вітамінів, що не дозволяє імунній системі працювати максимально добре.
  • Когнітивні проблеми. Якщо вам складно зосередитись, а робочий процес зовсім не йде, то варто замислитись над власним раціоном.
Що вказує на брак жирів - фото 394795
Що вказує на брак жирів

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Джерело: newsyou.info
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