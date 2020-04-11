Як карантин вплинув на стосунки у сім'ях по всьому світу

Люди по всьому світу потерпають від насилля під час карантину

Люди, які дотримуються карантину, щоб уникнути загрози коронавірусу COVID-19, опиняються у справжній пастці. Щоправда, її джерело є надзвичайно знайомим і водночас небезпечним. Мовиться про сімейне насилля.

Це стало настільки серйозним, що Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніо Гутерріш на початку тижня звернувся до урядів із закликом вирішити проблему насильства в сім'ях. Це має бути одна з ключових частин реакції на пандемію коронавірусу.

Візьміть на озброєння: Як не збожеволіти під час карантину: прості поради від МОЗ

"Для багатьох жінок і дівчаток найбільша загроза виникає там, де вони повинні бути у максимальній безпеці, у власних домівках, – сказав Гутерріш. – Ми знаємо, що блокування і карантин необхідні для придушення коронавірусу COVID-19, але вони можуть заманити в пастку жінок з агресивними партнерами. За останні тижні, коли економічний, соціальний тиск і страх зросли, ми стали свідками жахливого сплеску насильства у сім'ях".

Через карантин зростають сплески насилля в сім'ях

За словами Барбари Парадізо, директора "Центру з боротьби з побутовим насильством" в Університеті Колорадо в Денвері, карантин нівелює головну стратегію виживання, які жертви використовують, щоб уникнути контакту з кривдником.

"Більшість, що вижили знайшли способи убезпечити себе і дітей, – сказав Парадізо. – Це пов'язано з можливістю піти до продуктового магазину, відвідати маму або друга. Навіть кривдник, що йде на роботу, або діти, що йдуть до школи. Вихід з дому "дає перепочинок" від наростаючої напруги. У нас більше немає доступу до цього перепочинку".

Гайда проходити тест і перевіряти себе: Як ви змінитесь після карантину?