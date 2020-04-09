Як не збожеволіти під час карантину: прості поради від МОЗ

Як не впасти в депресію під час карантину

Четвертий тиждень карантину не найкраще позначається на психологічному стані людей, тож медики поділились легкими порадами, як не з’їхати з глузду та не страждати від стресу. Це варто прочитати кожному.

У Мінздоров'я намагаються максимально інформувати громадян про COVID-19 та карантин, тож у соцмережах з'явились профілі Коронавірус.Інфо, на яких щодня публікують поради та важливу інформацію.

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Психологи поділились в Instagram корисним дописом про те, як не стресувати в самоізоляції та покращити своє самопочуття.

Як не збожеволіти на карантині:

Робіть перерви між переглядом новин та соціальних мереж. Значна кількість новин про коронавірус може призводити до поганого настрою. Тому можна ставити собі нагадування, щоб відволікатись від перегляду новинної стрічки.

між переглядом новин та соціальних мереж. Значна кількість новин про коронавірус може призводити до поганого настрою. Тому можна ставити собі нагадування, щоб відволікатись від перегляду новинної стрічки. Займіться режимом дня. Якщо ви працюєте, то спробуйте розпланувати свої робочі та вільні години. Саме на останні вигадуйте собі різноманітні заняття.

Якщо ви працюєте, то спробуйте розпланувати свої робочі та вільні години. Саме на останні вигадуйте собі різноманітні заняття. Відрегулюйте режим сну. Створіть звичку лягати спати в один і той же час. Також краще за 30-40 хвилин до сну прощатись з гаджетами.

Створіть звичку лягати спати в один і той же час. Також краще за 30-40 хвилин до сну прощатись з гаджетами. Не забувайте про близьких людей . Карантин не причина зупиняти спілкування, адже є інтернет та відеодзвінки.

. Карантин не причина зупиняти спілкування, адже є інтернет та відеодзвінки. Турбуйтесь про своє тіло. Гігієна, спорт і навіть медитації – це потрібні речі.

Гігієна, спорт і навіть медитації – це потрібні речі. Турбуйтесь про свій раціон. Надавайте перевагу здоровим смаколикам, спробуйте самі вигадувати нові рецепти та насолоджуватись смаком. Не забувайте регулярно пити воду.

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