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Карантин Коронавірус

Як не збожеволіти під час карантину: прості поради від МОЗ

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Як не впасти в депресію під час карантину - фото 1
Як не впасти в депресію під час карантину

Четвертий тиждень карантину не найкраще позначається на психологічному стані людей, тож медики поділились легкими порадами, як не з’їхати з глузду та не страждати від стресу. Це варто прочитати кожному.

У Мінздоров'я намагаються максимально інформувати громадян про COVID-19 та карантин, тож у соцмережах з'явились профілі Коронавірус.Інфо, на яких щодня публікують поради та важливу інформацію.

І ще: Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 9 квітня

Психологи поділились в Instagram корисним дописом про те, як не стресувати в самоізоляції та покращити своє самопочуття.

Як не збожеволіти на карантині:

  • Робіть перерви між переглядом новин та соціальних мереж. Значна кількість новин про коронавірус може призводити до поганого настрою. Тому можна ставити собі нагадування, щоб відволікатись від перегляду новинної стрічки.
  • Займіться режимом дня. Якщо ви працюєте, то спробуйте розпланувати свої робочі та вільні години. Саме на останні вигадуйте собі різноманітні заняття.
  • Відрегулюйте режим сну. Створіть звичку лягати спати в один і той же час. Також краще за 30-40 хвилин до сну прощатись з гаджетами.
  • Не забувайте про близьких людей. Карантин не причина зупиняти спілкування, адже є інтернет та відеодзвінки.
  • Турбуйтесь про своє тіло. Гігієна, спорт і навіть медитації – це потрібні речі.
  • Турбуйтесь про свій раціон. Надавайте перевагу здоровим смаколикам, спробуйте самі вигадувати нові рецепти та насолоджуватись смаком. Не забувайте регулярно пити воду.

Гортайте галерею:

Більше новин: Коли в Україні буде пік епідемії коронавірусу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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