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Коронавірус Карантин

Як карантин вплинув на сон: цікаве дослідження

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А ваш сон змінився під час самоізоляції? - фото 1
А ваш сон змінився під час самоізоляції?

Учені з Базельського університету проаналізували, як змінився сон людей за час ізоляції. Виявилося, що спати ми стали більше, але якість сну погіршилася.

У дослідженні взяли участь 435 дорослих людей зі Швейцарії, Австрії та Німеччини.

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75% опитаних під час карантину почали спати на 50 хвилин більше, ніж зазвичай. Утім, вони частенько зазнавали труднощів із засипанням. Крім того, багатьох на самоізоляції мучити занадто яскраві і неприємні сни, яких раніше не було.

На самоізоляції люди спали більше, ніж зазвичай - фото 410750
На самоізоляції люди спали більше, ніж зазвичай

Фахівці припускають, що вся справа в способі життя, до якого звикли сучасні люди. Суспільство заохочує нас завжди бути активними та постійно кудись рухатися, але через пандемію соціальне життя у світі практично зупинилося.

Через таку різку "зупинку" в багатьох змістилися цикли відпочинку і роботи. Це наклалося на страх заразитися коронавірусом і бажання підтримувати більш-менш звичний ритм життя, але вже в мережі.

А ви на карантині більше часу приділяєте сну?

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Джерело: Science Alert
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