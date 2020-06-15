Що пити ввечері, щоб добре спати

Є кілька простих напоїв, які допомагають не лише заспокоїтись та позбутись стресу, а й швидко заснути. Тому можна уникнути безсоння та якісно відпочити вночі.

Фахівці назвали прості та смачні напої, які містять речовини для розслаблення та дозволяють швидше заснути. Варто розуміти, що поганий сон загрожує проблемам зі здоров'ям та підвищує ризики різноманітних захворювань. А от ці смаколики підіймати в організмі рівень гормону серотоніну.

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Одним із найбільш популярних напоїв вважається тепле молоко, яке можна замінити й мигдальним молоком. Адже їх вживання дозволяє швидко розслабитись завдяки магнію.

Ромашковий чай також має заспокійливий ефект, за яким може позмагатись з м'ятним. Ще один несподіваний смаколик з такими властивостями – це кокосова вода. Вона дозволяє налаштувати тіло на відпочинок, позбавляє стресу та містить чимало вітаміну B.

А от регулярне вживання вишневого соку упродовж дня реально допомагає уникнути безсоння.

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