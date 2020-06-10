Медики розповіли, чому не варто спати при увімкненому вентиляторі

У спекотну погоду, а вона нарешті такою і є, вентилятор здається незамінним. Утім, науковці закликають відмовитися від звички спати тоді, коли він працює. Виявляється, таке "охолодження" може негативно вплинути на наше здоров'я.

Медики з Великобританії розповіли, чому нічний відпочинок у кімнаті з увімкненим вентилятором може шкодити здоров'ю.

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Алергічні реакції. Вентилятор переміщує повітря по кімнаті, дозволяючи потокам пилу і пилку проникати у носові пазухи. Якщо людина схильна до алергії, астми, сінної лихоманки, це може сильно погіршити її стан.

Підвищена сухість. Звичка спати з вентилятором може шкодити шкірі, провокуючи її сухість. Також можуть постраждати люди, що сплять з частково розплющеними очима, – постійний потік повітря сушить їх і здатний стати причиною сильного подразнення.

Багато людей також сплять з відкритим ротом, і в кімнаті з працюючим вентилятором їх слизові оболонки можуть стати сухими, що знижує захисні функції імунної системи.

Вентилятор може стати причиною підвищеної сухості слизових

Синусоїдні головні болі. Постійний потік вентильованого повітря також має тенденцію висушувати носові проходи, негативно впливаючи на стан носових пазух. Якщо сухість стає особливо сильною, організм, компенсуючи це, починає виробляти велику кількість слизу, що збільшує ймовірність закупорки носових проходів, закладеності, синусоїдних головних болів.

Міозит. Люди, які сплять зі спрямованим на них вітерцем, ризикують прокинутися з жорсткими або запаленими м'язами. Медики попереджають: концентроване прохолодне повітря може викликати напругу м'язів аж до їх спазму. Особливо шкідливо, коли потоки повітря виявляються спрямовані на обличчя та шию.

Щоб ваш сон не перетворився на суцільну муку ми рекомендуємо вам охолоджувати спальню за кілька годин до нічного відпочинку. Також можете зволожити штори. При відчинених вікнах вони будуть освіжати кімнату протягом цілої ночі. Бережіть себе та будьте здоровими!

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