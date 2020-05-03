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Коронавірус Карантин

Як карантин вплинув на сексуальне життя людей з різних країн: пікантне дослідження

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Як карантин вплинув на сексуальне життя людей з різних країн: пікантне дослідження - фото 1

Пандемія коронавірусу та карантин торкнулася всіх сфер життя, і секс – не виняток. Вчені з Китаю, Великобританії, Непалу і Бангладеш присвятили роботи тому, як пандемія змінила сексуальне життя чоловіків і жінок.

Результати першого дослідження, проведеного в Китаї, опубліковані в The Journal of Sexual Medicine. До вибірки потрапили 459 осіб віком від 18 до 45 років: 270 чоловіків і 189 жінок. Респонденти проходили онлайн-опитування в середині березня, коли Китай перебував на суворому карантині.

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Як карантин вплинув на сексуальне життя людей з різних країн: пікантне дослідження - фото 401696

Кожен четвертий учасник в цей період помітив зниження лібідо. Лише 18% чоловіків і 8% жінок заявили, що в ізоляції їхнє сексуальне бажання підвищилося. Близько 37% учасників повідомили, що стали займатися сексом рідше, ніж раніше, а 32% чоловіків і 39% жінок відзначили, що стали отримувати менше задоволення від процесу.

Інше дослідження опубліковано в журналі Psychiatry Research. В онлайн-опитуванні взяли участь 120 респондентів з Бангладеш, Індії та Непалу. Всі вони перебували в шлюбі. Трохи менше як половина (45%) учасників відзначили, що карантин вплинув на їхнє сексуальне життя.

Близько 3,3% опитаних сказали, що стали займатися сексом набагато частіше – якщо раніше вони робили це раз на тиждень, то тепер понад п'ять разів. Як відзначають 50% подружжя, ізоляція допомогла їм зміцнити емоційну близькість в парі.

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