Як Кайлі Дженнер виглядає без макіяжу: фото до і після

Наймолодша мільйонерка світу Кайлі Дженнер здивувала своїх прихильників знімками до і після нанесення косметики. Здається, такою звичайною зірку не бачили вже давно.

23-річна американська модель та зірка реаліті-шоу про життя сімейства Кардашян Кайлі Дженнер дуже активно веде свій профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 190 мільйонів підписників. На сторінці навряд чи можна знайти неідеальні кадри, адже навіть з соцмережі дівчина зробила платформу для реклами себе і не тільки. Але періодично в Історіях молодша сестра Кім Кардашян показує своє реальне життя.

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Нещодавно Кайлі опублікувала фото до і після макіяжу, що трапляється дуже рідко. Зазвичай, без всього зайвого зірку "ловлять" лише папараці. Хоч Дженнер і використовувала на фото фільтр, але все одно можна побачити звичайну дівчину, яка вміло користується і декоративною косметикою, і фоторедакторами для своїх дописів.

Джерело фото: instagram.com/kyliejenner

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