Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин Білорусь

Як Кайлі Дженнер виглядає без макіяжу: фото до і після

  • 16
Кайлі Дженнер без косметики - фото 1
Кайлі Дженнер без косметики / instagram.com/kyliejenner

Наймолодша мільйонерка світу Кайлі Дженнер здивувала своїх прихильників знімками до і після нанесення косметики. Здається, такою звичайною зірку не бачили вже давно.

23-річна американська модель та зірка реаліті-шоу про життя сімейства Кардашян Кайлі Дженнер дуже активно веде свій профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 190 мільйонів підписників. На сторінці навряд чи можна знайти неідеальні кадри, адже навіть з соцмережі дівчина зробила платформу для реклами себе і не тільки. Але періодично в Історіях молодша сестра Кім Кардашян показує своє реальне життя.

І ще: Пишнотіла блогерка спародіювала еротичну ходу Холлі Беррі в бікіні: кумедне відео

Нещодавно Кайлі опублікувала фото до і після макіяжу, що трапляється дуже рідко. Зазвичай, без всього зайвого зірку "ловлять" лише папараці. Хоч Дженнер і використовувала на фото фільтр, але все одно можна побачити звичайну дівчину, яка вміло користується і декоративною косметикою, і фоторедакторами для своїх дописів.

Як Кайлі Дженнер виглядає без макіяжу: фото до і після - фото 420657

Як Кайлі Дженнер виглядає без макіяжу: фото до і після - фото 420658

Джерело фото: instagram.com/kyliejenner

Читайте також: Дівчина тижня: вибухова альтернативна модель Нікі Робінсон, яка схожа на лісову фею (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
8 фільмів Альфреда Хічкока, які потрібно знати
  • 13 серпня, 18:43
  • 218
Дівчина тижня: вибухова альтернативна модель Нікі Робінсон, яка схожа на лісову фею (18+)
  • Вчора, 19:23
  • 491
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2476451
Загрузка...
Новини