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Пишнотіла блогерка спародіювала еротичну ходу Холлі Беррі в бікіні: кумедне відео

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Пишнотіла блогерка спародіювала еротичну ходу Холлі Беррі в бікіні: кумедне відео - фото 1

Відома у мережі австралійська блогерка Селеста Барбер спародіювала пікантний ролик актриси Холлі Беррі. Веселе відео стало уже хітом інтернету.

На оригінальному ролику Холлі Беррі у чорному відвертому купальнику еротично йде по пляжу. Актриса робить рух головою, щоб поправити волосся, яке розвівається на вітрі.

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Потім у кадрі з'являється Барбер у чорному купальнику з вирізами на стегнах і напівоголеними грудьми. Вона награно намагається повторити рухи зірки Голлівуду.

Менш, ніж за день ролик зібрав понад три мільйони переглядів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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