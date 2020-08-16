Дівчина тижня: вибухова альтернативна модель Нікі Робінсон, яка схожа на лісову фею (18+)

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Нікі Робінсон, – розкута рудоволоса апетитна plus-size модель з Великобританії, яка не дає спокою користувачам мережі своїми пікантними фото.

Руді красуні, як і їхні знімки – окремий вид мистецтва. І сьогодні ми знайомимо тебе такою ж гарячою штучкою – рудоволосою Нікі Робінсон – модель plus-size з Великобританії. У мережі дівчина прославилася завдяки своїм пишним формам і чарівною зовнішністю.

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Шанувальники зірки Instagram пишуть, що вона схожа на лісову фею через вогненно-руде волосся, томний погляд на знімках і веснянки на обличчі. До речі, волосся у моделі – натуральне, чим вона дуже пишається. Крім цього, підписники Нікі захоплюються її фігурою.

На модель підписані майже 300 тисяч осіб в Instagram, яких дівчина регулярно радує спокусливими напівоголеними знімками у спідній білизні. Але це не єдине заняття красуні. Ще вона професійний візажист і художник по гриму.

Проте менше слів, адже ми підготували для тебе сексуальну добірку найпікантніших фото "лісової феї". Насолоджуйся:

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