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Як ігрова приставка допомогла американці схуднути на 63 кг

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Лаура Драйден - фото 1
Лаура Драйден / newsypeople

У місті Кембридж Лаура Драйден схудла на 63 кілограми завдяки тому, що використовувала фітнес-ігри на консолі Xbox і правильно харчувалася.

Так, 29-річна жінка розповіла, що колись була найповнішою дівчиною в школі. "Я була дуже пасивною і не любила спорт. У коледжі та університеті намагалася заїдати стрес і стрімко набирала зайву вагу, а при ходьбі завжди задихалася", – зазначила Драйден.

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Жінка сказала, що вирішила схуднути, коли вперше побачила свою вагу – тоді вона становила 117 кг. Після цього Драйден вирушила у відпустку до Єгипту, де переконалася у своєму рішенні остаточно, адже відчувала себе некомфортно, не хотіла роздягатися, ходити в купальнику і боялася показати своє тіло.

Драйден зменшила порції їжі, почала займатися спортом за допомогою фітнес-ігор на приставці Xbox, а також використовувала еліптичний тренажер при перегляді телевізора. За два роки їй вдалося схуднути до 54 кг, а в квітні 2014 року жінці зробили операцію з підтяжки шкіри в зоні живота і грудей. Англійка почала бігати і регулярно брати участь в забігах на довгі дистанції.

Як ігрова приставка допомогла американці схуднути на 63 кг - фото 370149

Як ігрова приставка допомогла американці схуднути на 63 кг - фото 370150

Як ігрова приставка допомогла американці схуднути на 63 кг - фото 370151

Як ігрова приставка допомогла американці схуднути на 63 кг - фото 370152

Як ігрова приставка допомогла американці схуднути на 63 кг - фото 370153

Як ігрова приставка допомогла американці схуднути на 63 кг - фото 370154

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Джерело: newsypeople
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