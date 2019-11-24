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Названий ефективний спосіб худнути уві сні

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Сон - фото 1
Сон / domashniy

За правильних умов сну активізується гормон, який допомагає худнути, коли ви спите, омолоджуватися і підтримувати красу.

Для цього треба дотримуватися певного режиму. "Знайомтеся, гормон, який спалює жир соматотропін. Він нарощує м'язову масу. А всім відомо, чим більше м'язів, тим більше калорій витратить ваш організм для життєдіяльності. Завдяки цьому гормону розщеплення жиру відбувається в основних проблемних зонах на животі і талії", – розповіли дієтологи.

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За словами фахівців, гіпофіз синтезує цей гормон з 22:00 до 2:00 ночі, коли зайвий жир виходить з організму. Таким чином прискорюється процес регенерації клітин, сповільнюється старіння, зміцнюється імунітет. Проте, вироблення гормону нерідко блокується через надмірну зайву вагу, пізнє засинання, переїдання ввечері або через звичку лягати спати з повним шлунком.

"Як запустити гормон соматотропін? Для цього варто дотримуватися кількох важливих правил: налаштуйте свій режим. Лягайте спати не пізніше 23:00. Тривалість сну не має бути меншою за 6-7 годин", – пояснили експерти.

Названий ефективний спосіб худнути уві сні - фото 369817

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Джерело: domashniy
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