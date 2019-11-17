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Як і з чим носити чоловічу толстовку з капюшоном: 10 модних образів
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Чоловіча толстовка з капюшоном – актуальний вид одягу у холодну пору року. З цим універсальним предметом гардеробу можна легко створити безліч модних образів. Тож у щотижневій стильній рубриці від Радіо Максимум ми підготували для добірку стильних луків, які тебе надихнуть.
Толстовка з капюшоном отримала широку популярність. Це один з предметів спортивного одягу, але сьогодні її носять буквально всі, починаючи від скейтерів і закінчуючи знаменитостями. Худі дозволяє виглядати модно і при цьому відчувати приголомшливий комфорт.
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Водночас, ми не завжди розуміємо, як і з чим носити толстовку, і цю прогалину слід заповнити. Тому сьогодні ми підготували для тебе добірку крутих ідей, які допоможуть поліпшити твій образ.
З чим і як носити чоловічу толстовку: модні ідеї у фото
#1
Оливкова парка, чорні порвані завужені джинси та чорне худі – хороша формула для втілення стильного і нескладного лука. Якщо ти любиш сміливі рішення у своєму образі, тоді заверши його світло-коричневими замшевими черевиками челсі.
#2
Якщо день тобі належить провести в русі, поєднання світло-коричневої замшевою косухи і чорних звужених джинсів допоможе створити зручний образ в стилі casual. А сіра толстовка з капюшоном відмінно впишеться у цей ансамбль. Завершивши лук сірими замшевими черевиками, отримаєш приємний результат.
#3
Якщо ти любиш виглядати на всі 100%, відчуваючи себе при цьому комфортно і розслаблено, спробуй це поєднання світло-коричневого довгого пальто і чорних рваних звужених джинсів. Одягнувши чорне худі, ти точно не прогадаєш, а оточуючі оцінять. Якщо поєднання непоєднуваного імпонує тобі не менше, ніж перевірена класика, тоді завершив цей образ білими кросівками.
#4
Якщо ти запланував метушливий день, поєднання темно-червоної університетської куртки і блакитних рваних звужених джинсів дозволить створити зручний лук в невимушеному стилі. А ще більше комфорту тобі додатись вільна толстовка з капюшоном сірого кольору. Хочеш зробити образ трохи суворішим? Тоді доповни його білим взуттям.
#5
Образ з оливкової куртки в стилі мілітарі з камуфляжним принтом і чорних звужених джинсів – хороший приклад сучасного міського стилю. Ідеально буде, якщо ти одягнеш ще й худі вільного крою. Білі кросівки чудово доповнять цей ансамбль.
#6
Якщо у тебе попереду активний день, поєднання чорної шкіряної косухи і чорних звужених джинсів допоможе створити практичний образ в невимушеному стилі. Відмінним доповнення буде й чорна толстовка. Якщо ти віддаєш перевагу сміливим лукам, тоді доверши цей повсякденний образ білим взуттям.
#7
Бежевий флісовий бомбер і білі джинси – прекрасний образ, якщо ти хочеш створити розслаблений, але водночас модний чоловічий образ. Біле худі з капюшоном підкреслить твою індивідуальність. А чорні шкіряні низькі кеди виграшно доповнять цей ансамбль.
#8
Примір поєднання чорного довгого пальта і блакитних рваних звужених джинсів, і ти отримаєш стильний розслаблений чоловічий ансамбль для повсякденного носіння. Якщо одягнеш під пальто толстовку, твій день пройде комфортно. Доповнити образу можна коричневими замшевими повсякденними черевиками.
#9
Вибираючи лук для вечора в кіно чи в кафе з коханою, зверни увагу на поєднання толстовки у світлих тонах з червоною курткою-сорочкою в шотландську клітку і чорними звуженими джинсами. Якщо тобі подобається змішувати у своїх ансамблях різні стилі, на ноги можна надіти коричневі замшеві черевики челсі.
#10
Практичне поєднання темно-синього худі і темно-сірих штанів чіносів дозволить виглядати стильно, а також підкреслить твій індивідуальний стиль. У тандемі з цим образом гармонійно виглядають коричневі низькі кеди з щільної тканини.
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