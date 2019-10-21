Як ходьба сходами насправді впливає на здоров'я

Як ходьба по сходах впливає на здоров'я

Науковці розповіли, чи справді корисно ходити сходами та як це впливає на стан здоров'я. Це варто знати кожному!.

Швейцарські дослідники з Geneva University Hospital заявили, що така звичайна річ, як ходьба сходами, здатна знижувати рівень поганого холестерину та знизити ризики інфарктів, інсультів та атеросклерозу.

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"Підйом та спуск сходами пішки може допомогти втримувати рівень холестерину у нормі", – підкреслюють учені. І справді, відмова від ліфтів та ескалаторів лише на користь самопочуття.

Звісно, не варто забувати, що холестерин необхідний для здоров'я, але йдеться саме про "хороший". А от поганий – ліпопротеїни низької щільності (ЛПНЩ) – лише погіршує стан серцево-судинної системи та функціонування організму. До того ж, у дорослих людей його рівень не має перевищувати позначку у 3.

Як ходьба по сходах впливає на здоров'я

Тому швейцарські учені радять людям рідше обирати "ліниві" маршрути і частіше користуватись сходами, щоб урівноважувати холестерин.

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